Ferie zimowe 2024 we Włocławku. Takie atrakcje przygotowały instytucje kultury. Zdjęcia

Centrum Kultury „Browar B.”, ul. Łęgska 28 zaprasza na "BroFerie"

Na zajęcia "BroFerie", które odbywać się będą w godzinach 10-13, Centrum Kultury „Browar B.” zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat. Limit miejsc: 30 osób/dziennie. Opłata: 30 zł i 25 zł/dzień. Bilety do nabycia w kasie CK "Browar B." od 16.01.2024 roku. Szczegółowe informacje: tel. 54 427 02 47. Kasa CK „Browar B.” czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 10-18.

"Ceramiczne" BroFerie w Interaktywnym Centrum Fajansu – Skarbiec Fajansu, ul. Żabia 2

BroFerie 2024 z Klubem "Zazmacze" ul. Toruńska 87 we Włocławku

Podczas spotkań w klubie "Zazamcze" w dniach 12-16 lutego 2024 roku dzieci będą miały okazję rozgrzać się na zajęciach taneczno-ruchowych, stworzyć zimową kartkę 3D oraz tablicę korkową. Wybierzemy się też do głównej siedziby „Browaru B.”, by wziąć udział w niezapomnianym balu karnawałowym.

BroFerie 2024 z Klubem "Stara Remiza" ul. Żabia 8 we Włocławku

BroFerie 2024 pt. "Magia ferii – magiczna przygoda w Klubie Łęg" ul. Płocka 246

Dzieci powyżej 7. roku, które po zajęciach będą samodzielnie wracać do domu, muszą przynieść na pierwsze zajęcia wypełnioną przez rodzica lub opiekuna prawnego kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie ckbrowarb.pl).

Ferie 2024 w Galerii Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4 we Włocławku

Warsztaty w Galerii skierowane zostały do zorganizowanych grup dzieci i młodzieży. Tematy i sposób prowadzenia zajęć dostosujemy do wieku i możliwości uczestników. Czas trwania spotkań to ok. 90 minut. Materiały i narzędzia zapewnia Galeria. Konkretne daty i godziny zajęć do uzgodnienia z opiekunami grup. Obowiązuje limit miejsc. Opłata: 40 zł od grupy – w cenie biletu zwiedzanie wystawy. Szczegółowe informacje: tel. 54 411 21 20.

Podczas warsztatów "Tajemnice natury", które odbędą się w dniach 21-23 lutego 2024 roku, uczestnicy będą mieli okazję odkryć uroki przyrody i tajemniczych historii z nią związanych, czerpiąc z nich spokój oraz harmonię. Inspirując się kształtami, fakturami, kolorami natury i posługując różnymi technikami i materiałami, w 90 minut stworzą leśne pejzaże, mandale oraz ducha gór. Materiały i narzędzia zapewnia Galeria.

Na warsztaty obowiązuje limit miejsc. Zapisy: do 4 lutego 2024 roku. Opłata: 10 zł za zajęcia – w cenie biletu zwiedzanie wystawy. Szczegółowe informacje: tel. 54 411 21 20.