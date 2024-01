Tak było podczas warsztatów supełkowych w Świetlicy „Zefir” we Włocławku. Zdjęcia

- W świetlicy "Zefir", która jest świetlicą środowiskową na osiedlu Południe panie z "Towarzystwa Supełkowego" pomagają i uczą dzieci podstaw makramy. Dzieci wykonają takie serduszko, które będzie podstawką pod filiżankę na dzień babci i dziadka. "Towarzystwo supełkowe" to grupa kobiet, które spotykają się od około 4 lat w Klubie Integracji Rodzinie, przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku - mówiła Agnieszka Cywińska, pracownik socjalny w MOPR we Włocławku.