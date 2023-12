Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami w Centrum Kultury "Browar B." - Zdjęcia

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Podstawowym celem jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne. Ważną tematyką obchodów jest integracja osób z niepełnosprawnościami w każdym aspekcie życia społecznego, politycznego, gospodarczego i kulturalnego - mówiła Agnieszka Skonieczna, p.o. dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.