11. konferencja „Osoba z niepełnosprawnością w zatrudnieniu” we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Za każdą kolejną konferencją oczekujemy, że temat zatrudniania, aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami dotrze tam gdzie powinien, a więc do pracodawców i samych zainteresowanych. Dzisiejsza konferencja jest już jedenastą i jak każda poprzednia i ta ma swój motyw przewodni. W tym roku hasło konferencji brzmi: „Zatrudniam, bo warto. Pracuję, bo chcę”. Przyjęliśmy, że to będzie twierdzenie, teza a kolejne wystąpienia podczas konferencji będą dowodami na to, że ta teza, to twierdzenie jest prawdziwe. - mówił Aleksandra Gierej, dyrektor kujawsko-pomorskiego oddziału PFRON