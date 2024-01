Rynek pracy we Włocławku i powiecie włocławskim. Prognozy i trendy na 2024 rok

Opis sytuacji na rynku pracy we Włocławku

Jeśli porównamy te dane z końcówką roku 2022, to sytuacja w 2023 roku była lepsza. Wtedy na koniec roku bezrobotnych było 7490, a więc o 240 więcej. Miniony rok charakteryzował się także dużą fluktuacją. W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku zarejestrowało się 8460 bezrobotnych, ale 8708 bezrobotnych się wyrejestrowało. Ruch w urzędzie więc był duży.

Trendy zatrudnienia i prognozy we Włocławku i powiecie włocławskim

Branże z największym zapotrzebowaniem na pracowników we Włocławku i powiecie włocławskim

Włocławek nie jest wyjątkiem. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że to, co obserwujemy we Włocławku, to tendencja ogólnopolska. Mimo mniejszej liczby ofert bezrobocie nie rosło, bo jak zauważa dyrektor Anna Jackowska, na rynek pracy wchodzi mniej osób.