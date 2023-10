Nowa era komunikacji wkracza do Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku. Zdjęcia, wideo

Podcast z "Pracą na TY" nowym kanałem informacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku stawiając sobie za nadrzędny cel ułatwienie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom miasta i powiatu, dostępu do niezbędnych i ważnych informacji oraz zapewnienie wsparcia w procesie poszukiwania zatrudnienia i poruszania się po lokalnym rynku pracy, jako pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim, rusza z nowym kanałem informacyjny, jakim jest podcast z "Pracą na TY" .

Podcast "Pracą na TY" PUP we Włocławku ma nie tylko uczyć, ale i inspirować

Podcast, jest to rodzaj audycji internetowej, zazwyczaj publikowanej cyklicznie. To sposób na przyswajanie informacji głównie przez słuchanie. Autorski podcast PUP we Włocławku jako forma cyfrowego medialnego przekazu, otwiera nową erę komunikacji i informacji dla wszystkich mieszkańców Włocławka i powiatu, ma na celu dostarczać nie tylko cenną wiedzę, ale przede wszystkim inspirację i motywację do działania.