W PUP Włocławek trwa nabór wniosków na dofinansowanie nowych stanowisk pracy. Zdjęcia, wideo

W połowie roku 2023 sytuacja na włocławskim rynku pracy stabilna. Bezrobocie nie rośnie, nie ma zapowiedzi zwolnień grupowych, liczba ofert nie spada. Z początkiem września w Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku rozpoczął się nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy. Do kiedy można złożyć wniosek? Szczegóły w artykule.

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku nie tylko zarejestrujesz się jako osoba bezrobotna, ale również m.in. otrzymasz pomoc i dofinansowanie na rozpoczęcie własnej działalności, czy doposażenie nowego stanowiska pracy. Już tylko do 8 września 2023 roku w PUP we Włocławku trwa nabór wniosków na wyposażenie lub doposażenie stanowisk pracy.

- Dla tych z państwa, którzy już mają swoje biznesy, ale chcą je poszerzać, przyjmować nowe osoby, tworzyć nowe stanowiska pracy, Powiatowy Urząd pracy we Włocławku oferuje wsparcie w postaci doposażenia stanowiska pracy, które możemy wzmocnić 30 tysiącami złotych na zakup sprzętu, maszyn urządzeń, które są potrzebne aby móc zatrudnić kolejną osobę na tworzonym stanowisku pracy - mówi Anna Jackowska, dyrektor PUP we Włocławku. Jak dodaje Anna Jackowska, aby przedsiębiorca nie musiał oddawać 30 tysięcy złotych, warunkiem koniecznym jest zatrudnienie osoby, która jest zarejestrowana w PUP we Włocławku jako osoba bezrobotna, na nowym stanowisku pracy przez okres przez 24 miesięcy. Może to być osoba wybrana przez pracodawcę lub wybrana w procesie rekrutacji przez PUP we Włocławku.

- Pracodawca nie jest zobowiązany na stworzonym stanowisku pracy, przez cały okres umowy zatrudniać osoby wybranej w pierwszym procesie rekrutacji, ważne jest, aby w takim przypadku wakat uzupełnić inną osobą i utrzymać nowe stanowisko pracy, przez okres 24 miesięcy. - informuje dyrektor PUP.

Od początku 2023 roku z udziałem Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku w ten sposób powstało już około 80 stanowisk pracy.

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku liczba ofert pracy nie spada i od kilku miesięcy utrzymuje się na poziomie od 600 do 700. Na początku sierpnia urząd pracy miał do zaproponowania 685. Jeśli chodzi o usługi, to najbardziej poszukiwani pracownicy to mechanicy samochodowi czy elektrycy, ale też pracodawcy polują na pielęgniarki czy fizykoterapeutów. W handlu najwięcej ofert pracy czeka na magazynierów.

Z ostatnich danych PUP wynika, że stopa bezrobocia we Włocławku to 7,7 procent, w powiecie włocławskim - 13,8 procent, przy średniej krajowej 5 procent, a wojewódzkiej wynoszącej 7, 1 procent. Zobaczcie zdjęcia

