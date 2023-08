Szkoły we Włocławku i powiecie zatrudnią nie tylko nauczycieli. Są wolne etaty. Zdjęcia, wideo

Jak już informowaliśmy na początku sierpnia 2023 roku w artykule W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku dominują oferty w handlu i usługach na koniec lipca w PUP we Włocławku zarejestrowanych było 6998 bezrobotnych. W końcówce czerwca w rejestrach PUP było tylko o 8 bezrobotnych więcej.

W Powiatowym Urzędzie Pracy we Włocławku liczba ofert pracy nie spada i od kilku miesięcy utrzymuje się na poziomie od 600 do 700. Na początku sierpnia urząd pracy miał do zaproponowania 685 ofert w tym 26 dla nauczycieli. Na dzień 29 sierpnia 2023 roku Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku dysponował 13 ofertami pracy w branży oświatowej.