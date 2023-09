W PUP we Włocławku można dostać pieniądze na rozpoczęcie działalności. Zdjęcia, wideo

- Dla wielu osób jest to znakomita okazja do tego, żeby rzeczywiście ruszyć z własnym pomysłem na biznes, ponieważ nie każdy ma odpowiedni zasób finansowy na start. Po drugie patrząc na naszych dotacjobiorców i na to jak funkcjonują, to co trzecia firma w kolejnym roku kalendarzowym, zwraca się do nas z propozycją dalszej współpracy. Bierze stażystów, tworzy nowe miejsca pracy - podkreśliła dyrektor PUP we Włocławku.