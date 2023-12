8. Edycja Mikołajkowego Przepływania Wpław Wisły Włocławek 2023. Zdjęcia Renata Brzostowska

W niedzielę (3.12.2023) czterdziestu dwóch śmiałków wskoczyło do Wisły, by przepłynąć ją wpław. Każdy z uczestników akcji Morsy Kujawskie Włocławek otrzymywał specjalny medal. Mimo zimowej aury na Przystani na Wiśle we Włocławku przy ulicy Piwnej było gorąco. Zobaczcie zdjęcia z niedzielnego morsowania.