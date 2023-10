Morsowanie we Włocławku - tak się kąpią i bawią włocławskie morsy. Zdjęcia

Sezon na morsowanie we Włocławku i regionie dopiero się rozpoczął. Są tacy, którzy wskakują do wody przez cały rok. Jedno jest pewne - do morsów we Włocławku dołączyć można w każdym momencie.

Morsy Kujawskie Włocławek wchodzą do wody w każdą niedzielę o godzinie 13 nad jeziorem Czarnym

Morsy bez Forsy wskakują do jeziora Łuba w każdą niedzielę o godz. 15. Ponadto często umawiają się spontanicznie.