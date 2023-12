Koncert w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku - Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami 2023. Zdjęcia

Pod hasłem "Dobre maniery łamią bariery" przebiegał piątkowy koncert w Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Nowomiejskiej we Włocławku. Uczniowie mieli okazję obejrzeć kolorowy program artystyczny przygotowany przez swoich nauczycieli. Wszystko z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami.

- To święto obchodzimy od wielu lat, bo w "Trójce" uczą się właśnie uczniowie z niepełnosprawnościami - mówi Ewa Fol, dyrektor ZS 3 we Włocławku. - Dla nas to wielkie święto, bardzo wyjątkowe. W tym dniu chcemy pokazać talenty uczniów. Ale także nauczyciele wcielają się w role różnych postaci, które tańczą i śpiewają, bo w ten sposób chcemy pokazać uczniom, że jesteśmy razem z nimi, że są wyjątkowi, że zawsze mogą na nas liczyć.