Włocławski MOPR przekazał fanty na licytację WOŚP 2024 w Rejsie na Przystani. Zdjęcia

- Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie od wielu lat współpracuje ze społecznością lokalną miasta Włocławek. Współpracujemy i angażujemy mieszkańców Włocławka zarówno tych aktywnych, jak i tych mniej aktywnych, żeby dostrzegali potrzeby nie tylko najbliższych, ale też pozostałej społeczności. Z tej okazji zaprosiliśmy mieszkańców do udziału w projekcie, który nazwaliśmy "Razem". Podczas warsztatów powstały prace, obrazki kreatywne z mchem chrobotkiem, z wykorzystaniem guzików oraz różnych innych materiałów. Prace te przekazaliśmy do restauracji Rejs na Przystani na licytację WOŚP - mówiła Małgorzata Kamińska - Tomaszkiewicz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.