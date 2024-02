Strzeleckie Walentynki 2024 w Jednostce Strzeleckiej we Włocławku. Zdjęcia

Strzeleckie Walentynki 2024 we Włocławku

- Z okazji walentynek na Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ we Włocławku (osi Jednostki Strzeleckiej) zorganizowaliśmy akcję Strzeleckie Walentynki skierowaną zarówno do singli, par, jak i całych rodzin, które do nas przyszły i uczestniczą w tym wydarzeniu - mówił Krzysztof Wójcik , instruktor z Jednostki Strzeleckiej 4051 we Włocławku. - Podczas dzisiejszego strzelania mamy do dyspozycji polski sprzęt typu MSBS GROT, mamy karabinki powszechnie zwane "kałachami", mamy pistolety, strzelby, jest też broń małokalibrowa, każdy znajdzie coś dla siebie.

Taka broń była dostępna podczas Strzeleckich Walentynek we Włocławku

Podobnie jak podczas poprzednich akcji jednostki, by postrzelać, nie trzeba było mieć doświadczenia z bronią. Mile widziane były zarówno osoby, które do tej pory strzelały, jak i te, które nie miały dotychczas kontaktu z bronią palną. Instruktorzy po raz kolejny zadbali nie tylko o to, by każdy oddany strzał był bezpieczny, ale jednocześnie tłumaczyli, jak taka broń działa i jak należy z niej celować. Strzelanie realizowane było nie tylko do tarcz, ale też do specjalnie przygotowanych do tego celów metalowych dających natychmiastową informację zwrotną o trafieniu w dany cel.