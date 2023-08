Piknik militarny na strzelnicy PZŁ we Włocławku - Święto Wojska Polskiego 2023. Zdjęcia Wojciech Alabrudziński

We wtorek, 15 sierpnia, w Święto Wojska Polskiego na strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego na Ostrowach przy ulicy Leśnej we Włocławku Jednostka Strzelecka 4051 zorganizowała Piknik Militarny dla mieszkańców Włocławka. Była to okazja, by zapoznać się z bronią i sprzętem włocławskich strzelców. Zobaczcie zdjęcia.