Święto Wojska Polskiego 2023 we Włocławku - uroczystości przy Pomniku Żołnierza Polskiego

Okolicznościowe przemówienie wygłosi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

- Chciałbym, by doświadczenia historyczne nas czegoś uczyły - mówił do zgromadzonych prezydent Włocławka. - Klasyk powiedział "Faszyści są wszędzie na świecie". A warto pamiętać, że przecież Hitler przejął władzę w sposób legalny. Demokracje mają niestety to do siebie, że często umierają w ciszy. Ten moment jest ważny, bo nie tylko faszyści są na świecie, ale i nacjonaliści. W przeddzień ważnych wydarzeń politycznych w naszym kraju warto o tym pamiętać. Faszyści i nacjonaliści są i zagrażają suwerenności wewnętrznej Polski. Życzę naszym żołnierzom, naszej armii, by byli niezależni, by zawsze stali na straży polskiej racji stanu, żeby polski oficer w polskim mundurze z polskimi dystynkcjami nie biegał z parasolem za aparatczykiem politycznym.