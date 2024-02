Walentynki 2024 we Włocławku. Kłódki miłości zakochanych par na kładce nad Zgłowiączką. Zdjęcia, wideo

Tak we Włocławku wygląda tzw. kładka zakochanych, czyli most nad Zgłowiączką tuż u ujścia do Wisły. Od wielu lat, od momentu powstania zawieszane są na niej kłódki. To dzieło zakochanych par, które ślubują sobie w ten sposób miłość. Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądają kłódki zakochanych.

Legenda głosi, że zwyczaj przypinania miłosnych kłódek przywędrował do nas z Florencji. Metalowe przedmioty z wygrawerowanym miłosnym wyznaniem i inicjałami pojawiają się na kładce przy przystani na Piwnej we Włocławku. Zakochane pary zatrzaskują na moście kłódki ze swoimi imionami, a kluczyk wrzucają do rzeki, co ma sprawić, że ich uczucie będzie nierozerwalne. Od czasu od oddania do użytku przystani przy ul. Piwnej zakochani kultywują romantyczną tradycję.

Historia tego zwyczaju sięga szkoły Sanita in Costa San Giorgio we Włoszech. Według legendy uczniowie z tej placówki zabierali kłódki od szkolnych szafek i w ramach wyznań miłosnych wieszali je na Ponte Vecchio (Moście Złotników), najstarszym z florenckich mostów na rzece Arno. Później zwyczaj został opisany w 2006 roku przez pisarza Federico Moccia w jego powieści "Tylko Ciebie chcę (Ho voglia di te)", a moda na obwieszanie mostów kłódkami miłości obiegła cały świat.

Dziś miłosny metalowy przedmiot można zawiesić między innymi w Rzymie, Paryżu czy w Pradze. Jeśli chodzi o Polskę, to miłosne miejsca, gdzie zobaczycie mnóstwo nietypowych wyznań głębokiego uczucia, znajdują się między innymi w Warszawie (Wilanów, most Poniatowski, most Świętokrzyski), we Wrocławiu, w Krakowie, Gliwicach, Gdańsku, Poznaniu, Szczecinie, Radomiu, Bydgoszczy, Toruniu czy Opolu.

Pokaż swoją miłość - zawieś kłódkę

Statystyki jasno pokazują, że Polacy uwielbiają wyrażać swoją miłość do drugiej osoby. "Według ankietowanych podstawą udanego i trwałego związku jest przede wszystkim miłość i zaufanie – tak deklaruje ponad 60% Polaków. Z kolei, atrakcyjność fizyczna jest ważna tylko dla niewielu ponad 3% respondentów. Lubimy też mówić „kocham Cię” – ponad 60% z nas mówi to często – co najmniej raz w tygodniu (33%), a nawet codziennie (35,6%)!" - podaje Agencja Newseria. Zakochani uciekają się do niebanalnych sposobów na wyrażenie swojego uczucia do drugiej osoby - wspólne "puszczanie lampionów miłości", wysyłanie do siebie miłosnych liścików, kwiaty, prezenty, a także niespodzianki to tylko niektóre z pomysłów.

Kłódki miłości - jak tego nie robić

Dlaczego więc nie powiedzieć kocham cię w niebanalny sposób? Wszystko brzmi interesujące zwłaszcza na początku. Pamiętajmy jednak, by naszą decyzję o zawieszeniu metalowego przedmiotu na moście przemyśleć. Problem z kłódką pojawi się, kiedy miłość nie okaże się do końca prawdziwa, a wtedy będziemy musieli sięgać po brzeszczot... Albo spore problemy będziemy mieć wówczas, kiedy nadmiar kłódek zawieszonych na moście spowoduje, że zaczną one wpływać na stabilność konstrukcji. Tak wydarzyło się z mostem miłości w Paryżu.

