Przedsylwestrowe strzelanie z Jednostką Strzelecką 4051 we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Zaprosiliśmy mieszkańców Włocławka i okolic do spróbowania swoich sił strzeleckich i sprawdzenia się z obsługi różnej broni. Na naszą akcję może przyjść dosłownie każdy, nie ma ograniczeń wiekowych. Widomo jeśli chodzi o młodzież i dzieci, jedynie trzeba się pilnować jeśli chodzi o gabaryty i masę broni oraz sam odrzut. Dla dzieci mamy troszkę mniejszy kaliber - mówił Krzysztof Wójcik, instruktor z Jednostki Strzeleckiej 4051 we Włocławku. - Nie jest to nasza pierwsza akcja, jest to już kolejna którą realizujemy. Jeżeli czas pozwoli, to na pewno będziemy chcieli to kontynuować. Tym bardziej, że zainteresowanie ze strony mieszkańców, którzy dość licznie przyszli i uczestniczą, jest duże.