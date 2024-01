Ćwiczenia służb z Włocławka. Symulacja porwania i zderzenia samolotów. Zdjęcia

W czwartek na płycie lotniska w Kruszynie udział wzięły policjanci, strażacy, ratownicy medyczni oraz uczniowie z Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku wzięli udział w niecodziennych ćwiczeniach. Prowadzone tzw. ćwiczenia całościowe miały na celu skoordynowanie współdziałania ze służbami państwowymi – Policją, Strażą Pożarną i Pogotowiem Ratunkowym na wypadek zaistnienia na terenie lotniska zdarzenia niebezpiecznego

Włocławskie służby ćwiczyły według ustalonego scenariusza, według którego na terenie lotniska doszło do do niebezpiecznego zdarzenia. Porwany przez nieznane osoby samolot podczas startu zderza się z inną jednostką, szybowcem podchodzącym awaryjnie do lądowania. Samolot zostaje zepchnięty z drogi kołowania, szybowiec zatrzymuje się na samolocie. Uszkodzeniu ulegają oba statki powietrzne, z samolotu po chwili zaczyna wydobywać się dym. Osoby te wcześniej sterroryzowały bronią osobę wykonującą przegląd statku powietrznego.