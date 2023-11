Szukali w lesie zaginionych dzieci. Wspólne ćwiczenia służb we Włocławku i okolicy. Zdjęcia

Mimo, iż były to tylko ćwiczenia, został podczas w nich wykorzystany specjalistyczny sprzęt służący poszczególnym służbom do ratowania ludzkiego życia: quady, łodzie, drony z termowizją oraz odpowiednio przeszkolone psy - mówi sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. Działania doprowadziły do odnalezienia zaginionych dzieci, po czym przyszedł czas na omówienie poszczególnych etapów ćwiczenia i zgłaszanie sugestii co do kolejnych tego typu wspólnych akcji. Takie ćwiczenia pozwalają nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń pomiędzy przedstawicielami służb ale też na wypracowanie modelu działań w razie rzeczywistego udzielania pomocy osobom, które zgubiły się w terenie leśnym i przywodnym.