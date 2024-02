Policjanci z Włocławka zabezpieczyli nielegalne papierosy. W bagażniku BMW 33-latka z Rypina było 20 tysięcy sztuk

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Włocławku podczas patrolu w rejonie parkingu przy Alei Ks. Jerzego Popiełuszki, zauważyli mężczyznę przesuwającego zafoliowane kartony do bagażnika swojego samochodu.

Podejrzane zachowanie mężczyzny skłoniło mundurowych do podjęcia działań. Po przeszukaniu bagażnika BMW, funkcjonariusze ujawnili cztery kartony owinięte folią. Po ich rozpakowaniu okazało się, że zawierają one nielegalne papierosy. W sumie, policjanci zabezpieczyli 20 tysięcy sztuk papierosów bez znaków skarbowych akcyzy - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.