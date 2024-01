6 kilogramów narkotyków w renault zatrzymanym na autostradzie A1. Zdjęcia, wideo

W czwartek (25.01.2024), na autostradzie A 1 pod Włocławkiem, policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego pojazdem renault. 31-letni kierowca był trzeźwy, a sprawdzenie dokumentów nie budziło zastrzeżeń.

Jednak to, co przykuło uwagę policjantów, to kilka wypełnionych opakowań foliowych, które leżały za przednimi siedzeniami. W nich znajdował się susz roślinny o charakterystycznym zapachu. Zarówno kierowca, jak i 29-letni pasażer nie przyznali się do jego posiadania, co skłoniło policjantów do zatrzymania obu mężczyzn - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.