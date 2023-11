Kryminalni z Włocławka zabezpieczyli ponad pół kilograma narkotyków. Zdjęcia

Zostały one zabezpieczone do dalszych badań, które wykazały, że jest to marihuana i zakazana substancja psychotropowa 3-CMC. Poza narkotykami funkcjonariusze zabezpieczyli w mieszkaniu również kilka tysięcy złotych. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Przestępstwo to zagrożone jest karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Zgodnie z decyzją sądu, podejrzany będzie odpowiadał z tzw. wolnej stopy - poinformowała nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.