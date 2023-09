34-latek z Włocławka aresztowany za posiadanie narkotyków. Grozi mu do 10 lat więzienia. Zdjęcia

- Okazało się, że mieli rację, bo znaleźli tam podejrzanie wyglądające tabletki i biały proszek. Substancje te zabezpieczyli do dalszych badań, które następnie wykazały, że jest to 135 sztuk tabletek MDMA i 250 gramów amfetaminy. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie usłyszał zarzuty posiadania znacznej ilości substancji psychotropowej oraz udzielenia jej innym osobom. Za złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii grozi mu teraz kara do 10 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd już zastosował wobec podejrzanego trzymiesięczny areszt tymczasowy - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.