Kryminalni z Włocławka zatrzymali 44-latka z gminy Lipno. Miał narkotyki i nielegalną amunicję. Zdjęcia

Przypuszczenia policjantów potwierdziły się. Podczas przeszukania zajmowanych przez mężczyznę pomieszczeń znaleźli podejrzanie wyglądające tabletki, proszek i susz roślinny. Do sprawy zabezpieczyli również kilkadziesiąt doniczek z sadzonkami w różnej fazie wzrostu oraz sprzęt służący do ich uprawy. Jak się okazało, zabezpieczone środki to ponad 200 sztuk tabletek MDMA, prawie 850 gramów amfetaminy i niemal 100 gramów marihuany. Z kolei rośliny okazały się być sadzonkami konopi - informuje nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku.