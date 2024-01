Seniorki z Włocławka zostały oszukane i straciły po kilkadziesiąt tysięcy! Policja apeluje o ostrożność. Zdjęcia, wideo

Policjanci z Włocławka apelują do mieszkańców o ostrożność

Pod te osoby podszywają się oszuści prosząc o przekazanie pieniędzy

Policjanci z Włocławka znów ostrzegają przed działalnością oszustów, którzy podszywają się pod funkcjonariuszy służb, przedstawicieli różnych instytucji, członków rodziny lub znajomych i proszą o przekazanie pieniędzy, bądź kodów do płatności i apelują o to, by nie działać pochopnie.