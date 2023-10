Senior z Włocławka chciał pomóc bliskiej osobie. To było oszustwo! Stracił oszczędności

„Do włocławianina zadzwoniła kobieta, która podała się za jego córkę i płacząc poinformowała, że potrąciła ciężarną. Rozmowę kontynuował następnie mężczyzna, który oświadczył, iż potrzebne są pieniądze, by córka uniknęła więzienia. Ponaglał włocławianina, by jak najszybciej wpłacić kaucję. Senior, chcąc pomóc bliskiej osobie, przekazał swoje oszczędności przybyłemu do niego mężczyźnie. Niestety dopiero po czasie zadzwonił do córki i wówczas zorientował się, że padł ofiarą oszustów” – informuje Komenda Miejska Policji we Włocławku.