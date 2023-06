Policjanci z Włocławka doradzają seniorom, jak być bezpiecznym, jak nie stać się ofiarą oszustwa [zdjęcia]

- Chcemy przekazać seniorom najważniejsze informacje na temat bezpieczeństwa, na przykład jak nie paść ofiarą oszustów, którzy podszywają się pod funkcjonariuszy policji lub przedstawicieli innych instytucji - mówi nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Włocławku. - Oszuści wymyślają różne historie, by wyłudzić od seniorów oszczędności często całego życia. Rozmawiamy też na temat metod, jakie stosują oszuści. Przy okazji przestrzegamy, by nie chować telefonu lub portfela do zewnętrznych kieszeni spodni czy kurtek i płaszczy. Rozmawiamy także na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, namawiamy do noszenia elementów odblaskowych, bo poprawiają one widoczność na drodze.