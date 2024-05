Zwalczanie meszek i komarów we Włocławku. Przetarg ogłoszony

W ramach przetargu, ogłoszonego właśnie przez miasto Włocławek, wykonawca zostanie zobowiązany do zakupienia środków chemicznych w ilościach wystarczających do pełnego i terminowego wykonania zabiegów.

Kluczowym elementem strategii w walce z meszkami i komarami we Włocławku jest zastosowanie metody oprysku naziemnego, która pozwoli na precyzyjne dotarcie do miejsc, gdzie meszki i komary najczęściej się rozmnażają. Opryski będą realizowane zgodnie z wynikami bieżącego monitoringu, co umożliwi elastyczne dostosowanie działań do aktualnej sytuacji.