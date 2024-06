Baseny letnie we Włocławku są już czynne! Takie są ceny i godziny otwarcia w 2024 roku. Zdjęcia

W takich godzinach działają baseny letnie we Włocławku w 2024 roku

„Wakacje rozpoczęte, to czas na uruchomienie basenów letnich. Zgodnie z Waszymi sugestiami przesunęliśmy godziny otwarcia. W lipcu czekać będą na Was pomiędzy 11.00 a 19.00” – przekazał na Facebooku Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.

Cennik na letnich basenach we Włocławku w 2024 roku

Bilety wstępu na letnie baseny we Włocławku obowiązują na cały dzień. Warto jednak pamiętać, że nie upoważniają do opuszczenia basenów i ponownego powrotu. Tyle trzeba zapłacić za bilety w sezonie 2024:

„Bilet rodzinny stanowi pakiet zamknięty, nie podlega rozbiciu na ceny jednostkowe, przysługuje osobie dorosłej (rodzicowi lub opiekunowi) i dzieciom do lat 15” – informuje OSiR we Włocławku na swojej stronie internetowej.

Bilety ulgowe na basenach letnich we Włocławku w sezonie 2024

Tyle osób odwiedziło letnie baseny we Włocławku w sezonie 2023

Ubiegłoroczny sezon na letnich basenach był nieco krótszy, niż planowano. OSiR zamknął kąpieliska dwa dni szybciej, niż planował. Sezon wakacyjny miał trwać do 31 sierpnia 2023. Skrócenie sezonu wynikało ze znacznego ochłodzenia, deszczu i niekorzystnych prognoz pogody zapowiadanymi do końca wakacji 2023 roku. Ze względu na to, OSiR przyspieszył otwarcie Międzyosiedlowego Basenu Miejskiego – uruchomiono go ponownie 31 sierpnia 2023.