Nestle Cup 2024 we Włocławku. Finał ogólnopolskiego programu Lekkoatletyka dla każdego! Zdjęcia, wideo

Do finału Nestlé Cup we Włocławku zakwalifikowali się młodzi adepci lekkoatletyki z każdego województwa, wyłonieni w regionalnych eliminacjach. Wydarzenie to wieńczy kilkumiesięczny cykl działań promujących lekkoatletykę oraz aktywny tryb życia wśród młodzieży. W programie zawodów przewidziano konkurencje lekkoatletyczne takie jak : biegi na dystansach od 60 m do 1000 m, chód, skoki w dal i wzwyż, oraz rzuty kulą i oszczepem.