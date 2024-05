Kujawiak Lumac Kowal po trzech latach znów w 4. lidze kujawsko-pomorskiej. Wygrana z Wisłą Dobrzyń 4:1 - zdjęcia

W sobotę na stadionie im. Kazimierza Górskiego w Kowalu do walki o awans wystąpił lider rozgrywek MGKS Kujawiak Lumac Kowal z wiceliderem Wisłą Dobrzyń. W roli faworyta wystąpili gospodarze, którzy mieli 8 punktów przewagi nad piłkarzami z Dobrzynia nad Wisłą. Obie drużyny, to elita grupy drugiej, walcząca o bezpośredni awans do czwartej ligi. W sobotnie popołudnie pogoda sprzyjała piłkarzom, było ciepło, ale nie za gorąco. W związku z tym kowalski stadion odwiedziła bardzo liczna grupa kibiców z Dobrzynia, a także kowalscy kibice, włącznie z kibicami Fan Klub Kibica, którzy prowadząc gorący i głośny doping, zagrzewali swoich piłkarzy do walki, będąc dwunastym piłkarzem na boisku. Ponadto w trakcie meczu prowadzili piękną i godną oprawę, czyniąc ten mecz szlagierem kolejki.

Kibice nie zawiedli się, piłkarze obu drużyn od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego nie szczędzili zdrowia i potu na murawie, prowadząc wyrównany pojedynek, obfitujący w piękne akcje okraszone pięcioma golami. Jednak po ostatnim gwizdku, to kibice i p iłkarze Kujawiaka Kowal byli w euforii . Po wygranej z dumą i radością opuszczali stadion. Na jesieni w Dobrzyniu też górą byli podopieczni Rafała Jankowskiego, którzy pokonali Wisłę 3:1.

Do zakończenia rundy rewanżowej pozostały cztery spotkania, wystarczy kowalanom zdobyć tylko punkt, który pozwoli utrzymać fotel lidera i awansować z pierwszego miejsca. Jak widać po końcowym wyniku, mecz dwóch czołowych drużyn i pretendentów do awansu pokazał charakter kowalskiej drużyny. Widać dobrą pracę trenera Rafała Jankowskiego w zimowej przerwie, która zaowocowała zdobycia kompletu punktów w jedenastu meczach. Co niektórym „niedowiarkom” osiągnięcie takiego sukcesu na cztery kolejki przed zakończeniem rundy rewanżowej dało do zrozumienia, że w tym sezonie na Kujawiaka Kowal nie mam mocnych. Drużynie przyjezdnej pozostała rywalizacja do końca o drugie premiowane awansem miejsce z Notecią Gębice lub kolejnymi ekipami tej grupy.