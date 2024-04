Kujawiak Lumac Kowal - Zdrój Ciechocinek 1:0. Zdjęcia i relacja z meczu 22. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej

Spotkanie rozpoczęli od środka goście, ale gospodarze narzucili swój styl gry. W 3 minucie sędzia nie uznał gola dla Kujawiaka, którego zdobył główką Piotr Kierus, asystent sędziego uznał, że był na pozycji spalonej. Był to stały fragment gry, Adrian Rybka dośrodkował w pole karne piłkę z rzutu wolnego 26223403 a Kierus skierował ją z 5 metrów do bramki. W 10 minucie Bartosz Bąkała mógł wpisać się na listę strzelców, ale strzelił z ostrego kąta i golkiper Zdroju Szymon Nowak wybił piłkę na aut. W 24 minucie Rybka poszedł jak strzała lewą stroną boiska, strzelił na bramkę z ostrego kąta, ale lepszy był bramkarz gości, wybijając intuicyjnie piłkę nogą. Dwie minuty później z rzutu rożnego dośrodkował piłkę Rybka, a Patryk Wojtylak posłał futbolówkę nad poprzeczką. Koleją super okazję miał Kierus w 30 minucie. Piłkę z prawej strony pola karnego dograł na 5 metr Piotr Szablewski, ale super sytuacji nie wykorzystał Kierus.

Co się dwukrotnie nie udało Kierusowi, w 34 minucie udało się Bartoszowi Bąkale, który płaskim strzałem w długi róg pokonał Szymona Nowaka. Po objęciu prowadzenia obraz gry się nie zmienił. W dalszym ciągu gospodarze bombardowali pole karne przyjezdnych. W 40 minucie Rybka wrzucił z lewej strony piłkę na 4 metr, ale kolejny raz Kierus nie trafił w piłkę , z 3 metrów do pustej bramki. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy kolejną super okazję zmarnował Piotr Kierus, który tym razem w sytuacji sam na sam z golkiperem gości przegrał pojedynek. Równo z 45 minutą sędzia Tybińkowski zakończył pierwszą połowę, po której gospodarze prowadzili zasłużenie 1:0.

Stały fragment gry, rzut wolny pośredni z 6 metrów dla Kujawiaka, bo obrońca zagrał piłkę do bramkarza. Grube do Wojtylaka, a Patryk po plecach obrońcy nad poprzeczką. Z rzutu rożnego Grube, na długi słupek, akcję zamknął Piotr Szablewski i skierował piłkę z główki do bramki, ale asystent sędziego wskazał, że był na pozycji spalonej.

Ale nie ma co grymasić, cieszy komplet punktów i co raz bliższa droga do wywalczenia awansu do 4. ligi. W nadchodzącym tygodniu Kujawiak rozegra dwa spotkania. W środę 1 maja o godz. 11:00 Kujawiak zagra na wyjeździe w 23. kolejce mecz z LTP Lubanie, które przegrało ostatnie spotkanie w Dobrzyniu z Wisłą. Natomiast 4 maja o godz. 11:00 w Kowalu Kujawiak będzie podejmował rewelacyjnie spisującą się w rundzie wiosennej Unię Gniewkowo.