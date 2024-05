Kujawiak Lumac Kowal mistrzem 5. ligi kujawsko-pomorskiej. Zdjęcia z meczu Lubienianką Lubień Kujawski 8:0

Od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego mecz był pod kontrolą gospodarzy, którzy już w 3 minucie otworzyli wynik spotkania. Akcję lewą stroną boiska wyprowadził Patryk Wojtylak, który dokładnym podaniem na 8 metr obsłużył najskuteczniejszego strzelca Pawła Behlke, a ten mimo nacisku dwóch obrońców zdołał umieścić piłkę w siatce. Kolejną groźną kontrę z lewej strony wyprowadził w 15 minucie Adrian Rybka, który wrzucił piłkę na 6 metr, gdzie Piotr Kierus ograł obrońców i soczystym strzałem pokonał bramkarza Lubienianki - Patryka Kołodziejskiego, który jak się później okazało, był najlepszego piłkarzem w swojej ekipie, który pięknymi paradami i nietuzinkowymi interwencjami nogą uchronił swoją drużynę od dwucyfrowej porażki. Był to gol nr 100 zdobyty w tym sezonie przez zespół z Kowala.

W 29 minucie w polu karnym został sfaulowany Paweł Behlke, przez Andrzeja Dopieralskiego, a sędzia Igor Weiner bez wahania wskazał rzut karny, którego pewnym wykonawcą był sam poszkodowany. Tak,więc od 30 minuty Kujawiak prowadził 3:0. W 38 minucie dwukrotnie gospodarze mieli tzw.100% okazję do podwyższenia wyniku. Paweł Behlke obsłużył precyzyjnym podaniem Kierusa, ten strzelił na bramkę z 12 metrów, ale Patryk Kołodziejski nogami uratował swoją drużynę od utraty gola, wybijając piłkę na przedpole, do której dopadł Grube i ponownie huknął na bramkę, ale bramkarz gości drugi raz instynktownie nogami wybił piłkę na rzut rożny. W 41 minucie Piotr Kierus strzelił gola, ale asystent sędziego wskazał, że był na pozycji spalonej, więc gola nie uznał. Tuż przed zakończeniem pierwszej połowy Mikołaj Banasiak zdecydował się na strzał z 14 metrów, ale trafił piłką prosto w bramkarza, tak więc w 45 minucie sędzia zakończył pierwszą połowę, w której gospodarze prowadzili 3:0.

Z chwilą rozpoczęcia drugiej połowy, trener Kujawiaka dokonał podwójnej zmiany, boisko opuścił Piotr Kierus, którego zastąpił Kamil Bógdał, a Przemysława Lisieckiego zmienił Marcel Glonek. Od pierwszego gwizdka sędziego obraz gry nie uległ zmianie, w dalszym ciągu gospodarze dążyli do podwyższenia wyniku. W 47 minucie Kamil Bógdał w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił z 5 metrów prosto w nogi bramkarza, a piłka opuściła boisko na rzut rożny. W 52 minucie kolejną okazję miał Bógdał, tym razem strzelił płasko w prawy róg, ale golkiper gości był na posterunku. Dwie minuty później Bartosz Bąkała najpierw ograł dwóch obrońców gości, a następnie uderzył soczyście w prawe okienko, ale i tym razem bramkarz gości piękną paradą sparował piłkę na rzut rożny. W odpowiedzi Marcel Mikorski w sytuacji sam na sam przegrał pojedynek z bramkarzem Kujawiaka Bartłomiejem Szablewskim, chcąc go przelobować, posłał piłkę wysoko nad poprzeczką. Ale gdyby zdobył gola, i tak sędzia by go nie uznał, bo był na spalonym.