3. Memoriał Grzegorza Karólewskiego 2024 w hali OSiR we Włocławku. Zdjęcia, wideo

- Nasz memoriał jest spotkaniem wielu pokoleń, są to przede wszystkim byli wychowankowie i ich rodziny oraz nowi zawodnicy z rodzinami, którzy zaczynają swoją przygodę z koszykówką, jednak pragniemy aby jak największe grono włocławian celebrowało z nami to wydarzenie, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta Włocławek, sympatyków koszykówki oraz osoby zainteresowane działalnością naszego Klubu, do celebrowania z nami tak ważnego dla nas wydarzenia - mówią organizatorzy z MMKS "Junak" Włocławek.

Bo sport to nie tylko wysiłek i treningi, to przede wszystkim wspomnienia i przyjaźnie na całe życie.