IX Piotrkowski Bieg Bankowy - Piotrków Kujawski 2024. Zdjęcia, wyniki

W niedzielne przedpołudnie, 16 czerwca, Piotrków Kujawski zamienił się w centrum biegowej rywalizacji. IX Piotrkowski Bieg Bankowy przyciągnął na start 153 zawodników i zawodniczek z całej Polski, którzy mieli do pokonania dystans 10 km z Piotrkowa Kujawskiego do Połajewa nad Gopłem. Wydarzenie to nie tylko sportowa rywalizacja, ale również część święta powiatu radziejowskiego, które oferowało uczestnikom i kibicom mnóstwo atrakcji.