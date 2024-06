Dni Radziejowa 2024. Taki jest program godzinowy 48. święta miasta

Już po raz 48. z rzędu mieszkańcy Radziejowa i okolic będą mieli okazję świętować Dni Radziejowa. Wydarzenie, które rozpoczęło się 16 czerwca 2024 roku turniejem tenisa stołowego, osiągnie swój kulminacyjny punkt w najbliższy weekend, oferując piknik rodzinny połączony z koncertami gwiazd. Nie zabraknie atrakcji dla osób w każdym wieku, od konkursów plastycznych, przez sesje Rady Miasta, po rekonstrukcje słowiańskich obrzędów i koncerty muzyki średniowiecznej. Szczegóły, program.

48. Dni Radziejowa: Bogaty Program Imprez na Każdy Dzień

48. edycja Dni Radziejowa rozpoczęła się w sposób aktywny, a mianowicie od turnieju tenisa stołowego, który odbył się 16 czerwca. To wydarzenie dało mieszkańcom Radziejowa nie tylko możliwość rywalizacji sportowej, ale również okazję do integracji społeczności lokalnej. Turniej tenisa stołowego to jedna z wielu atrakcji przygotowanych przez organizatorów, która przyciągnęła zarówno młodych, jak i starszych mieszkańców miasta.

Kulturalne środy i czwartki

W środę, 19 czerwca, o godzinie 12:00, w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Radziejowie, nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Pocztówka z Radziejowa". Konkurs ten jest doskonałą okazją dla mieszkańców do zaprezentowania swoich talentów artystycznych i kreatywnego spojrzenia na miasto.

Następnego dnia, w czwartek 20 czerwca, o godzinie 11:00, odbędzie się uroczysta Sesja Rady Miasta Radziejów. Sala konferencyjna Urzędu Miasta Radziejów stanie się miejscem ważnych dyskusji na temat przyszłości miasta, dając mieszkańcom możliwość bezpośredniego uczestnictwa w życiu społeczno-politycznym Radziejowa.

Weekend pełen atrakcji

Piątek, 21 czerwca, zaoferuje mieszkańcom i gościom Radziejowa wyjątkową możliwość powrotu do korzeni słowiańskich. O godzinie 19:00 na terenie zielonym przy stawie ul. Chopina odbędzie się "Słowiańska Noc Kupały" – rekonstrukcja obrzędu połączona z koncertem muzyki średniowiecznej. Wydarzenie to jest nie tylko okazją do zabawy, ale również do poznania tradycji i kultury naszych przodków.

Sobota, 22 czerwca, będzie dniem pełnym sportowych emocji. Już o godzinie 9:00 rozpoczną się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży o puchar Burmistrza Radziejowa. Następnie, o godzinie 10:00, na boisku do piłki plażowej przy ul. M. Dąbrowskiej, odbędzie się otwarty turniej w piłkę siatkową plażową. Godzinę później, mieszkańcy będą mieli okazję wziąć udział w Piastowskim Rajdzie Rowerowym, co jest świetną okazją do aktywnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu.

Niedziela, 23 czerwca, rozpocznie się od Mszy Świętej w intencji Miasta i mieszkańców Radziejowa w Kościele oo. Franciszkanów. To duchowy początek dnia, który przejdzie w Radziejowski Piknik Rodzinny, rozpoczynający się o godzinie 17:00 na terenie tzw. miasteczka ruchu drogowego/tor rolkowy przy ul. Sportowej. Piknik zaoferuje występy grup wokalnych RDK i Szkoły Muzycznej, koncerty zespołów "KUJAWY", Szwagra Waldka, MYASTA oraz Sztywny Pal Azji, a zakończy się zabawą taneczną o godzinie 22:00. To doskonała okazja dla wszystkich mieszkańców Radziejowa, aby wspólnie świętować i cieszyć się bogatym programem kulturalnym i rozrywkowym przygotowanym specjalnie na tę okazję.

Program Dni Radziejowa

Dni Radziejowa 2024 - środa 19 czerwca

godz. 12 - rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. Pocztówka z Radziejowa - Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radziejowie

Dni Radziejowa 2024 - czwartek 20 czerwca

godz.11:00 - uroczysta Sesja Rady Miasta Radziejów, sala konferencyjna Urzędu Miasta Radziejów

Dni Radziejowa 2024 - piątek 21 czerwca

godz. 19:00 - Słowiańska Noc Kupały (rekonstrukcja obrzędu oraz koncert zespołu muzyki średniowiecznej) - teren zielony: staw przy ul. Chopina.

Dni Radziejowa 2024 - sobota 22 czerwca

godz. 9:00 —Zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży o puchar Burmistrza Radziejowa: teren tzw. radziejowskie błota

godz. 10:00 —otwarty turniej w piłkę siatkową plażową trójkami (suma wieku 120 lat): boisko do piłki plażowej przy ul. M. Dąbrowskie]

godz. 11:00 —Piastowski Rajd Rowerowy. Start: stadiom miejski im. J. Górczyńskiego.

Dni Radziejowa 2024 - niedziela 23 czerwca

godz. 9:30 - Msza Święta w intencji Miasta i mieszkańców Radziejowa: Kościół oo. Franciszkanów

godz. 17:0 - Radziejowski Piknik Rodzinny: teren tzw. miasteczka ruchu drogowego/tor rolkowy przy ul. Sportowej.

W programie:

godz. 17:00 występ grup wokalnych RDK i Szkoły Muzycznej,

godz. 18:00 koncert Zespołu Pieśni i Tańca „KUJAWY” z Radziejowa,

godz. 19:00 koncert zespołu Szwagra Waldka (kapela podwórkowa),

godz. 20:00 koncert zespołu MYASTA (Reggae, SKA),

godz. 21:00 koncert zespołu Sztywny Pal Azji (Rock),

godz. 22:00 zabawa taneczna.

