Dni Radziejowa 2023. Plenerowe Kino Letnie - zdjęcia

W sobotę, 24 czerwca 2023 roku między blokami przy ul. M. Dąbrowskiej zawitało kino plenerowe. Licznie przybyli mieszkańcy na seans mieli okazję obejrzeć film MAMA MIA. To wszystko w ramach 47. Dni Radziejowa. Zobaczcie zdjęcia.

Kino plenerowe na terenach zielonych pomiędzy blokami przy ul. M. Dąbrowskiej w Radziejowie - Mamma Mia: Here We Go Again! Zobaczcie zdjęcia

Dni Radziejowa 2023 - Plenerowe Kino Letnie - Mamma Mia: Here We Go Again!

Dni Radziejowa 2023 - plan imprez

18 czerwca godz. 10:00 - Hala sportowa im. Fr. Malinowskiego - Turniej tenisa stołowego drużyny z ligi TKKF "Radziejowianka"

19-30 czerwca - hol Radziejowskiego Domu Kultury wystawa malarstwa autorstwa Urszuli Szymkowiak

23 czerwca godz.: 13:30 - budynek UM - uroczysta Sesja Rady Miasta Radziejów

24 czerwca godz. 21:30 - teren zielony pomiędzy blokami przy ul. M. Dąbrowskiej Plenerowe Kino Letnie - Mamma Mia: Here We Go Again!

25 czerwca godz. 9:00 - Kościół oo. Franciszkanów: Wykład pn: Dawni mieszkańcy Radziejowa w świetle wyników badań antropologicznych ludzkich szczątków kostnych z krypty Kościoła Znalezienia Krzyża Świętego w Radziejowie (Dr Alicja Drozd-Lipińska) oraz wykład pn: Z bliska... Słów kilka o konserwacji i digitalizacji zabytków z krypty kościoła klasztornego Ojców Franciszkanów w Radziejowie (Dr Magdalena Majorek) - Kościół oo. Franciszkanów)

25 czerwca godz. 9:30 - Kościół oo. Franciszkanów - Masz Święta w intencji Miasta i mieszkańców Radziejowa

25 czerwca, godz.: 10:00 - boisko do piłki plażowej przy ul. M. Dąbrowskiej - otwarty turniej w piłkę siatkową plażową trójkami oldbojów (suma wieku 120 lat)

25 czerwca, godz. 17:00 - teren tzw. miasteczka ruchu drogowego/tor rolkowy ul. Sportowej - Radziejowski Piknik Rodzinny

Dni Radziejowa 2023 - koncerty

Niedziela 25 czerwca - Teren miasteczka ruchu drogowego przy ul. Sportowej w Radziejowie

godz. 17.00 - występy grup wokalnych działających przy RDK

godz. 18.00 - koncert zespołu BIBI & DŻEREMI

godz. 19.00 - koncert zespołu THE POSTMAN

godz. 20.00 - koncert zespołu disco - polo ERATOX

godz. 21.00 - zabawa taneczna z zespołem

podczas pikniku będzie ponadto: wesołe miasteczko, stoiska handlowe i gastronomiczne

Dni Radziejowa 2023 - piknik rodzinny

Dni Radziejowa 2023 - program

