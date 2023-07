Najwyższe wygrane w Lotto w powiecie radziejowskim. TOP 7 - w tych kolekturach wygrano najwięcej pieniędzy

"Lotto" jest grą kumulacyjną. Im więcej było zawartych zakładów, tym większa będzie pula na wygrane. W przypadku nie stwierdzenia głównej wygranej, czyli "szóstki", pula na wygrane przechodzi na kolejne losowanie.

Prawdopodobieństwo trafienia wygranej: "6" - jeden do 13 983 816, "5" - jeden do 54 201, "4" - jeden do 1 032, "3" - jeden do 57.