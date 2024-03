Prasówka 24.03.2024 z całego tygodnia we Włocławku. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Włocławka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 17.03 a 23.03.2024. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Główna wygrana w grze Lotto padła we Włocławku. Najwyższa w historii”?

Przegląd tygodnia: Włocławek, 24.03.2024. 17.03 - 23.03.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Główna wygrana w grze Lotto padła we Włocławku. Najwyższa w historii Dwudziesta pierwsza główna wygrana w 2024 roku w Ekspres Losach w Kujawsko-Pomorskiem padła we Włocławku. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 38 wygranych na ponad trzy złotych. Ile tym razem wygrał szczęśliwiec? W której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Wiemy, co będzie się działo w 3. odcinku "Sanatorium miłości 6". Zobaczcie zdjęcia! [24.03.2024 r.] Przed nami trzeci odcinek kultowego programu TVP 1 - "Sanatorium miłości". Kuracjusze zafundują nam i sobie nostalgiczny powrót do przeszłości. Zobaczymy również, jak bawią się na fajfach. Stanisław rozpocznie walkę o Marie Luizę. Tymczasem starania o jego względy czynić będzie inna kuracjuszka. Zobaczcie, co będzie się działo w najbliższym odcinku "Sanatorium miłości 6". Mamy zdjęcia!

📢 Wyniki, strzelcy 17. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej [23-24 marca 2024] Obsada sędziowska i wyniki meczów, strzelcy 17. kolejki 5. ligi kujawsko-pomorskiej w sezonie 2023/24.

Tygodniowa prasówka 24.03.2024: 17.03-23.03.2024 Włocławek: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników we Włocławku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Keczupkon 2024 - pierwszy konwent fantastyki we Włocławku. Zdjęcia W sobotę, 23 marca 2024 roku w Bazie Przygody przy ulicy Szpitalnej we Włocławku zorganizowano pierwszy włocławski konwent fantastyki. Niedziela, 24 marca jest drugim dniem tego wydarzenia. Zobaczcie zdjęcia z soboty.

📢 Tak było na ostatniej imprezie w Loft Music Club Włocławek. Zdjęcia Fotorelacja z imprezy w Loft Music Club Włocławek. Tak było 16 marca 2024 roku

📢 Urodziny klubu Rozkosz we Włocławku. Zobacz zdjęcia Klub Rozkosz ze Starodębskiej 3 we Włocławku, zaprasza na swoje pierwsze urodziny, które obiecują być jednym z najbardziej ekscytujących wydarzeń w historii klubu. Z okazji tego wyjątkowego dnia, klub Rozkosz przygotował dla swoich gości niezapomnianą noc pełną wrażeń muzycznych, tanecznych i kulinarnych. Zobaczcie zdjęcia z ostatniej imprezy (16.03.2024) oraz z uroczystego otwarcia, które odbyło się 25 marca 2023. 📢 Wyniki meczów 20. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej [23 marca 2024] Trzecią kolejkę w rundzie wiosennej rozegrały zespoły 4. ligi kujawsko-pomorskiej. Wyniki spotkań sobotniej 20. kolejki podawaliśmy tradycyjnie na żywo. 📢 Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego 2024 oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Kyokushin we Włocławku. Zdjęcia W sobotę, 23 marca 2024 roku w Hali Mistrzów we Włocławku odbyły się Mistrzostwa Makroregionu Zachodniego 2024 oraz Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Karate Kyokushin. Zobaczcie zdjęcia z tej imprezy.

📢 Włocławski Jarmark Wielkanocny 2024 - kramy, koncerty, karuzela, food trucki. Zdjęcia, wideo W dniach 23-24 marca odbywa się dwudniowy Jarmark Wielkanocny. Stoiska z rękodziełem i wielkanocnymi przysmakami otwarte są na Placu Wolności. Oprócz kiermaszu przygotowano także inne atrakcje. Zobaczcie zdjęcia z pierwszego dnia Jarmarku. 📢 [Tak było na starcie Wiosennego Rajdu Rowerowego 2024 we Włocławku. Zdjęcia, wideo ](https://wloclawek.naszemiasto.pl/tak-bylo-na-starcie-wiosennego-rajdu-rowerowego-2024-we-wloclawku-zdjecia-wideo/ar/c7p2-26117703)

Ponad 150 osób wzięło udział w Wiosennym Rajdzie Rowerowym z Włocławka do Polówki w gm. Brześć Kujawski. Miejscem startu i mety był amfiteatr w parku na Słodowie. Rowerzyści zabierali ze sobą Marzanny, które przy starym młynie na Zgłowiączce symbolicznie utopili w nurtach rzeki, witając tym samym wiosnę. Zobacz zdjęcia z rajdu.

📢 Wypadek na DK 62 w gminie Włocławek. Audi uderzyło w drzewo. Jedna osoba w szpitalu. Zdjęcia W sobotę, 23 marca 2024 roku, wczesnym rankiem, na drodze krajowej nr 62 w miejscowości Dobiegniewo doszło do groźnego wypadku. Samochód marki Audi, po niekontrolowanym zderzeniu z drzewem, został następnie uderzony w tył przez nadjeżdżającego opla. W wyniku zdarzenia, kierowca audi musiał zostać natychmiast przetransportowany do szpitala. Zdarzenie to spowodowało całkowite zablokowanie ruchu na tej części DK62. Szczegóły.

📢 Całą noc poszukiwali 12-latka, który wyszedł z domu w powiecie włocławskim W piątek, w późnych godzinach wieczornych, rozpoczęła się akcja poszukiwawcza 12-letniego chłopca, który zaginął w Miechowicach Nowych, gmina Brześć Kujawski. Dzięki współpracy miejscowej OSP i Policji, dziecko zostało odnalezione całe i zdrowe nad ranem. 📢 Droga Krzyżowa 2024 w Radziejowie. Zobaczcie zdjęcia W piątkowy wieczór, 22 marca, mieszkańcy Radziejowa zgromadzili się, aby wspólnie przeżyć jedno z najbardziej poruszających wydarzeń religijnych w roku - Droga Krzyżowa. Uroczystość, która rozpoczęła się po nabożeństwie Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym w świątyni przyklasztornej u ojców franciszkanów, stała się okazją do duchowej refleksji i wspólnotowego przeżywania Misterium Paschalnego. 📢 Jubileusz 25-lecia zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Radziejowie. Zdjęcia W piątek, 22 marca 2024 roku, środowisko strażackie w Radziejowie świętowało jubileusz 25-lecia Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP. Uroczystości odbyły się w zajeździe ŁOKIETEK, zgromadzając licznych gości i wyróżniających się strażaków. Zobaczcie zdjęcia.

📢 1. Konkurs Piosenki Francuskiej 2024 w LZK we Włocławku. Zdjęcia W piątek, 22 marca 2024 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej we Włocławku zorganizowano pierwszą edycję Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Francuskiej. Zobaczcie zdjęcia z konkursu.

📢 Jarmark Wielkanocny 2024 we Włocławku. Program imprezy [23-24 marca] Włocławek zaprasza na wyjątkowy Jarmark Wielkanocny. W weekend 23-24 marca 2024 roku Plac Wolności zamieni się w tętniące życiem centrum świątecznych atrakcji. Odkryj rękodzieło, smaki i muzykę, które sprawią, że tegoroczne Święta Wielkanocne będą niezapomniane. 📢 Sprawdź co Cię czeka w tym tygodniu. Horoskop - wróżka Roma przepowiada Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie! Sprawdź horoskop na najbliższy tydzień. Dowiedz się co Cię czeka, zapytaliśmy o to Wróżkę Romę i okazuje się, że całkiem sporo.

📢 Kandydatki z Włocławka w kategorii Kobiety Dojrzałe w plebiscycie Kobieca Twarz Regionu 2024 Trwa plebiscyt Gazety Pomorskiej "Kobieca Twarz Regionu 2024". W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Kujaw i Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X! Zobaczcie kandydatki Włocławka w kategorii Kobiety Dojrzałe. 📢 DJ Wika, najstarsza DJ-ka w Polsce, zagrała we Wzorcowni Włocławek - wiosenna potańcówka 2024. Zdjęcia, wideo Wirginia Szmyt, czyli DJ Wika, zagrała w piątek 22 marca 2024 roku podczas zorganizowanej przez fundację We are for U międzypokoleniowej potańcówki w Centrum Handlowym we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z wydarzenia.

📢 Zderzenie opla z volvo na DK 62. 79-latek nie zatrzymał się na STOP-ie. Zdjęcia Zdarzenie drogowe w powiecie włocławskim na Drodze Krajowej nr 62. Kierujący oplem nie zastosował się do znaku B-20 STOP i doprowadził do zderzenia z pojazdem ciężarowym marki volvo. Szczegóły, zdjęcia.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

Lubisz czytać ale książki są za drogie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych księgarniach online.