Zderzenie opla z volvo na DK 62. 79-latek nie zatrzymał się na STOP-ie. Zdjęcia

Policjanci ustalili, że 79-latek kierując pojazdem opel na skrzyżowaniu drogi powiatowej (nr 2908C-red) z DK 62 nie zastosował się do znaku B-20 STOP i doprowadził do zderzenia z pojazdem ciężarowym marki Volvo - przekazał Tomasz Tomaszewski z KMP we Włocławku.