Wypadek na DK 91 w powiecie włocławskim. Śmigłowiec LPR w akcji. Zdjęcia

Jak przekazał Mariusz Bladoszewski, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku samochód osobowy uderzył w drzewo. Dwie osoby są poszkodowane. Zostali zabrani do szpitala. 80-letni mężczyzna został zabrany przez ZRM do szpitala, a 60-latka przez śmigłowiec LPR.