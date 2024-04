104 wykroczenia podczas policyjnych działań "Prędkość" we Włocławku i powiecie włocławskim

Podsumowanie działań „Prędkość" we Włocławku w ramach akcji ROADPOL

Przez cały dzień funkcjonariusze ruchu drogowego z KMP we Włocławku sprawdzali czy kierowcy jadący drogami miasta Włocławek i powiatu włocławskiego stosują się do przepisów, zwłaszcza w zakresie ograniczeń prędkości. To właśnie nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych, szczególnie tych najtragiczniejszych.