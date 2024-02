Tak przed remontem wygląda most im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku. Zdjęcia

Dziury, wyrwy, wyboje to jedno. Natomiast stan wschodniego chodnika to drugie - murszejąca nawierzchnia, z której wychodzi zbrojenie, dziury, przez które widać Wisłę, rosnący mech, a nawet trawa - taki jest obraz mostu.

Wprawdzie tymczasowe łatanie dziur w moście im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku ułatwiło nieco drogę przejeżdżającym kierowcom, to jednak wszyscy niecierpliwie czekają na poważny remont nawierzchni.

"Co do przebudowy mostu to w ciągu kilku dni będziemy mieli dokumentację wykonawczą, następnie ruszamy z procedurą przetargową. Prace nie rozpoczną się, zanim nie ukończona zostanie inwestycja w ciągu ulicy Wyszyńskiego" - zadeklarował Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Most im. Edwarda Śmigłego-Rydza we Włocławku mierzy 620 metrów długości i 9 metrów szerokości (6 m droga i po 1,5 metra chodników). Wybudowano go w 1937 roku. Dwa razy został zburzony podczas II wojny światowej i dwa razy go odbudowywano. Ostatni gruntowny remont most przeszedł w roku 2008.

Most wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków.