Policyjny dron w akcji we Włocławku. Kierowcy ukarani. Zdjęcia, wideo

Trzech z nich zostało natychmiast ukaranych mandatem karnym w wysokości 300 złotych oraz otrzymało 8 punktów karnych. Czwarty kierowca, który odmówił przyjęcia mandatu, stanie przed sądem. W takim przypadku, kara może być znacznie surowsza - grzywna do 30 tysięcy złotych - informuje sierż. szt. Tomasz Tomaszewski z Zespołu Komunikacji Społecznej w KMP we Włocławku .

Policja we Włocławku, podkreśla, że to nie koniec działań z wykorzystaniem dronów. Policja planuje dalsze operacje, mające na celu eliminowanie niebezpiecznych zachowań na drogach. Inicjatywa ta ma przyczynić się do znaczącej poprawy bezpieczeństwa i świadomości kierowców, co jest kluczowe w zapobieganiu wypadkom i kolizjom drogowym.