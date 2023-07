Doszło do 14 zdarzeń drogowych. Policja podsumowała weekend na drogach Włocławka i powiatu

„Pierwszy tak nieodpowiedzialny kierowca został zatrzymany w sobotę (22 lipca), przez policjantów z „patrolówki” na ulicy Wolność we Włocławku. Badanie trzeźwości 45-letniego kierowcy peugeota wykazało prawie 0,3 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna odpowie za popełnione wykroczenie przed sądem i może mu grozić wysoka grzywny. Nie uniknie on także odpowiedzialności za złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów, który obowiązuje go do 2027 roku i po sporządzeniu dokumentacji sprawa trafi do sądu. Przestępstwo to zagrożone jest karą nawet 5 lat pozbawienia wolności” – przekazał sierż. szt. Tomasz Tomaszewski.