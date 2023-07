Wypadek we Włocławku. Zderzenie samochodów na skrzyżowaniu Okrężna - Stodólna. Zdjęcia

Do zderzenia samochodów osobowych (Peugeot, Kia) doszło w niedzielę na skrzyżowaniu Okrężna - Stodólna we Włocławku.

Na miejscu zdarzenia są służby. Dwa zastępy straży pożarnej z Włocławka, Zespół Ratownictwa Medycznego (3 karetki), Policja (3 radiowozy) oraz strażacy z OSP Kruszyn.

W wypadku brały udział 4 osoby. W tym 2 dzieci w wieku 10 i 14 lat. Jedno zostało z nich z urazem nogi i głowy zostało zabrane śmigłowcem LPR (lądował przy Biedronce przy Polnej do szpitala. Pozostałe 3 osoby zostały zabrane przez ZRM do szpitala przekazał st. kpt. Joachim Zefert, oficer prasowy Straży Pożarnej we Włocławku.