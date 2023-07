Na Stary Rynek we Włocławku wróci zieleń. Taki jest termin rozpoczęcia prac

„Podpisaliśmy wczoraj (19 lipca 2023 roku – przypis redakcji) umowę z Firmą Carbon z Włocławka na realizację projektu „Zielone Serce Śródmieścia”. To zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego przez Was, Mieszkańców, pomysł na zazielenianie Starego Rynku. My tylko wykonaliśmy projekt i pozyskaliśmy środki z Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach projektu „WŁOCŁAWEK MIASTO NOWYCH MOŻLIWOŚCI. Tutaj mieszkam, pracuję, inwestuję i tu wypoczywam”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i budżetu państwa, w ramach Programu Rozwój Lokalny” – poinformował na Facebooku Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka.