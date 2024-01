Kamienica przy ul. Maślanej we Włocławku przejdzie remont. Powstaną tu mieszkania w standardzie „pod klucz”. Zdjęcia Joanna Maciejewska

W 2024 roku kamienica przy ul. Maślanej 4/6 we Włocławku, zostanie przebudowana. Powstanie w niej kilkanaście mieszkań komunalnych w standardzie „pod klucz” i jeden lokal użytkowy. Zadanie wpisano do planu budżetowego miasta na ten rok. W 2023 roku miasto pozyskało na ten cel blisko 7,5 miliona złotych dofinansowania. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na to zadanie.