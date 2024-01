Wymiana „kopciuchów” we Włocławku. Tyle pieców wymieniono przez cztery lata (2020-2023). Zdjęcia, wideo

Trwa nabór wniosków na wyminę źródeł ciepła we Włocławku

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych/budynkach wielorodzinnych we Włocławku rozpoczął się 15 stycznia 2024 roku. Potrwa do 15 marca 2024 roku lub do czasu wyczerpania środków finansowych na ten cel. Łączna kwota środków do rozdysponowania w 2024 roku, wynosi 300 tysięcy złotych. Więcej na ten temat pisaliśmy w poniższym materiale: